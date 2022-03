++ Ucraina: Stoltenberg, 'questa è guerra Putin, si fermi' ++

(ANSA) - BRUXELLES, 04 MAR - "Questa è la guerra messa in atto dal presidente Putin, la guerra che ha scelto, pianificato e che sta imperversando contro un Paese pacifico. Chiediamo al presidente Putin di fermare immediatamente questa guerra, ritirare tutte le sue forze dall'Ucraina senza condizioni e di impegnarsi ora in una vera diplomazia". Lo dice il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg prima del vertice dei ministri degli Esteri della Nato. In queste settimane "abbiamo chiarito che la Russia avrebbe pagato un prezzo molto alto per l'aggressione contro l'Ucraina. La Russia sta pagando quel prezzo adesso", aggiunge. (ANSA).