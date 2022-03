Evasi due detenuti dal carcere di Trieste

(ANSA) - TRIESTE, 04 MAR - Due detenuti sono evasi questo pomeriggio del carcere di via Coroneo, a Trieste. Secondo quanto si apprende, i due detenuti, intorno alle 16:30 sarebbero stati notati mentre scavalcavano il muro del carcere da alcuni passanti. Immediatamente sono scattate le ricerche da parte delle forze dell'ordine. Il carcere del Coroneo si trova praticamente in centro a Trieste, in un corpo di fabbrica adiacente al Tribunale e alla Procura. (ANSA).