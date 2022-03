Melinda Gates rompe il silenzio,incubi dopo incontro con Epstein

(ANSA) - NEW YORK, 04 MAR - 'Un uomo aberrante, il male in persona'. Con queste parole Melinda French Gates ha descritto Jeffrey Epstein nella prima intervista tv concessa dall'annuncio del suo divorzio da Bill Gates. La donna ha anche ammesso di avere incontrato una volta il finanziere accusato di reati sessuali su minori: 'dopo ho avuto incubi'. 'Volevo vedere chi fosse quest'uomo e me ne sono pentita dal momento in cui ho varcato la soglia della sua porta', ha detto Melinda alla Cbs, senza chiarire però quando è avvenuto l'incontro. L'ex signora Gates ha anche criticato apertamente l'ex marito per aver frequentato il miliardario suicida in carcere. 'Non mi piaceva che Bill vedesse Jeffrey Epstein e glielo avevo detto chiaramente'. Poi ha spiegato che la decisione di divorziare dal fondatore di Microsoft è stata presa per 'molte cose, e non solo una'. (ANSA).