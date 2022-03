Nato, Mosca ha usato bombe a grappolo, bene indagine Cpi

(ANSA) - BRUXELLES, 04 MAR - "Abbiamo constatato l'uso di bombe a grappolo e ci sono state notizie dell'uso di altro tipo di armi che sarebbero in violazione del diritto internazionale". Lo dice il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg in conferenza stampa dicendosi soddisfatto dell'indagine della Corte penale internazionale perché, ha detto, "ci dobbiamo assicurare che il presidente Putin e il presidente della Bielorussia siano ritenuti responsabili per ciò che fanno". (ANSA).