Nato, Polonia pianifica di fornire aerei a Kiev

(ANSA) - BRUXELLES, 04 MAR - La Polonia sta "pianificando" di fornire aeroplani a Kiev per sostenerla nella guerra contro Mosca. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in conferenza stampa. "Avete visto la dichiarazione del presidente" polacco "Duda su Lodsz, la Polonia ha in programma di inviare aeroplani all'Ucraina", ha spiegato. (ANSA).