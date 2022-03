Ucraina: aiuti per la popolazione, al via #coopforucraina

(ANSA) - ROMA, 04 MAR - Per portare un aiuto immediato alle famiglie ucraine in fuga dalla guerra, parte #coopforucraina, la campagna di raccolta fondi promossa da Coop . La campagna di Coop sostiene l'Agenzia Onu per i Rifugiati-Unhcr, la Comunità di Sant'Egidio e Medici Senza Frontiere, da anni presenti sul territorio ucraino. La campagna viene avviata oggi e si pone l'obiettivo di superare 1 milione di euro. Si può donare alle casse degli oltre 1100 punti vendita Coop o utilizzare la piattaforma eppela.com/coopforucraina o il conto corrente dedicato (IBAN - IT 36 H 02008 05364 000106357816). L'obiettivo è fornire assistenza sanitaria, kit di primo soccorso, cibo, vestiti e accoglienza al confine con l'Ucraina."Non possiamo rimanere a guardare; i nostri stessi soci, da sempre solidali e attenti cittadini del mondo ci stanno chiedendo di aiutarli ad aiutare la popolazione ucraina. È la realtà di questa guerra drammatica che ci spinge ad agire -spiega Marco Pedroni Presidente Coop Italia e Ancc-Coop (Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori) - L'impegno per la pace e per la solidarietà da sempre sono nel dna di Coop; abbiamo deciso un primo stanziamento che avvii gli aiuti, e poi vogliamo permettere ai soci e ai clienti di contribuire a loro volta". Per Chiara Cardoletti, Rappresentante Unhcr per l'Italia, la Santa Sede e San Marino "in questo momento è essenziale l'aiuto di tutti: per questo vogliamo ringraziare COOP". Per Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant'Egidio "sono più importanti che mai gli aiuti per fronteggiare l'emergenza, come la campagna di #coopforucraina". "Medici Senza Frontiere sta supportando a Kiev medici di diversi ospedali e centri sanitari. La sfida più grande oggi è l'individuazione di punti di accesso alle regioni dell'Ucraina più colpite dai combattimenti" afferma Stefano Di Carlo, direttore generale di MSF. (ANSA).