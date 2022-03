Ucraina: arrivato a Bari il 19enne ballerino pugliese

(ANSA) - BARI, 04 MAR - Alle 17.15 in punto, il 19enne ballerino barese Giordano Signorile, per una settimana bloccato a Kiev, è arrivato alla stazione ferroviaria di Bari. Ad accoglierlo i genitori e gli amici. Il ragazzo, appena sceso dal treno proveniente da Roma, è stato travolto dagli abbracci dei genitori. Salvato mercoledì mattina da una operazione dell'intelligence italiana e della Farnesina, il 19enne è stato prima portato in Moldavia e da lì in Romania. Questa mattina era atterrato a Roma con un volo di linea. Il 19enne viveva da cinque anni a Kiev dove si era trasferito per coltivare il suo sogno: diventare un ballerino professionista. (ANSA).