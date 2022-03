Anche Prada sospende l'attività in Russia e chiude i negozi

Anche Prada ha sospeso le sue attività in Russia. Lo riportano i media internazionali sottolineando che il gruppo, a cui fanno capo anche i marchi Miu Miu, Church’s e Car shoe, ha annunciato che «da oggi sospende le attività retail in Russia. La nostra preoccupazione principale è per tutti i colleghi e le loro famiglie colpiti dalla tragedia in Ucraina ai quali continueremo a garantire supporto».