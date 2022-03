Colpo di coda dell'inverno: torna il freddo per almeno una settimana

Torna il freddo per almeno una settimana, con un colpo di coda dell’inverno che porterà le temperature fino a 8 o 10 gradi sotto la media stagionale, soprattutto nel Centro-Nord e sulla fascia adriatica, con un picco a metà settimana. Lo indicano le previsioni del sito www.ilmeteo.it.

L’irrigidimento della temperatura si deve al fatto che l'alta pressione delle Azzorre si sta spingendo verso la Scandinavia, unendosi all’anticiclone russo-siberiano, mentre i venti si dispongono a tutte le quote da Est-Nord-Est, allargando un corridoio esteso dall’Alto Adriatico fino alla Siberia. Per il meteorologo Mattia Gussoni, del sito www.ilmeteo.it, dalle prossime ore e fino almeno a metà della prossima settimana le temperature scenderanno lentamente e potremo avere più episodi di neve sul Centro-Sud, soprattutto sul versante adriatico.



Nel primo fine settimana di marzo di prevedono quindi vento e neve lungo l’Adriatico, dalle Marche alla Basilicata, fino alla Campania orientale; a Nord e sul versante tirrenico venti freddi settentrionali tra Toscana e Lazio.

Nel dettaglio:

Sabato 5: a Nord poco nuvoloso; al Centro maltempo sulle zone Adriatiche con neve a quota 300 metri; al Sud maltempo con piogge e nevicate oltre i 300 metri.

Domenica 6: a Nord: poco nuvoloso; al Centro poco nuvoloso sul versante tirrenico, qualche addensamento sul versante adriatico con nevischio fino a quota 400 metri; a Sud ancora nuvoloso, nevicate solate oltre i 600 metri.

Lunedì 7: a Nord: sereno; al Centro poco nuvoloso sul versante tirrenico, qualche addensamento altrove, possibili deboli nevicate sull'Appennino; a Sud nuvolosità variabile con nubi sull'Appennino, locali nevicate.