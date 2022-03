Donne che picchiano gli uomini, decine di denunce

Violenze fisiche, come spinte, graffi, morsi, tirate di capelli, lanci di oggetti, o psicologiche, quali insulti, minacce di togliere o non far vedere i figli, di autolesionismo, disprezzo, derisione, paragoni svilenti di ogni tipo anche in campo sessuale, ipercontrollo per gelosia o, al contrario, indifferenza completa. Sono solo alcuni dei motivi alla base di 132 segnalazioni provenienti da tutta Italia di comportamenti violenti, per il 91% commessi da donne nei confronti di uomini giunte al Centro anti-violenza oltre il genere di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno).



Il centro è stato fondato dalla psicoterapeuta Antonella Baiocchi quando era ancora assessora comunale alle Pari Opportunità per andare oltre il «binomio uomo-carnefice donna-vittima», convinta che la violenza è «bidirezionale», può essere «agita/subita da un uomo o una donna», «non è questione di sesso» ma «culturale» di prevaricazione di una «parte forte su una più debole». Il centro, con colloqui, monitoraggio, psicoterapia, attivazioni di reti d’aiuto, supporta uomini e donne maltrattati ma anche maltrattanti per liberarli dall’aggressività.



In un anno, dà conto il Report del 'Cav', sono fioccate le richieste di aiuto da varie parti d’Italia: 25 dal Nord (19%), 89 (67%) dal Centro (dove l’iniziativa è stata più pubblicizzata), in particolare dalle Marche ma anche da Abruzzo e Lazio, 18 (14%) dal Sud e isole.

In tutto sono 132 i casi di uomini vittime di condotte violente ma ci sono anche 14 donne, maltrattate fisicamente o psicologicamente. Il 91% degli uomini del campione ha subito violenze da partner o ex partner; il 70% violenza fisica (mista a psicologica), il 30% solo psicologica. E nel 21% dei casi riferiti a uomini vessati, sono state donne (amiche, famigliari o conoscenti) a chiedere aiuto per proteggerli.



Allarmante, rileva il Cav, il dato sulla violenza assistita, cioè quella subita dai minori costretti ad assistere alla violenza all’interno delle mura domestiche: il 78% delle vittime risulta infatti genitore e sono 166 i bambini esposti a violenza assistita.

Tra i casi segnalati, solo nel 4% le vittime sono over 60, nel 43% hanno tra i 40-49 anni e nel 24% 30-39 anni: nel 30% dei casi sono persone conviventi, nel 27% coniugi, nel 15% in fase di separazione. C'è un 9% di uomini maltrattato da altri uomini: da fratelli per eredità o gelosia, da conoscenti per antipatia o omofobia, da colleghi o datori di lavoro, persone omosessuale oppresse da partner ipergelosi. Il 5% delle vittime ha subito angherie da moglie/compagna supportata da amici e parenti di lei e complici nelle violenze.



«Riconoscere il diritto di tutela anche alle vittime di sesso maschile non significa essere 'contrò le donne», precisa la dott.ssa Baiocchi che osserva: il Report testimonia una bidirezionalità della violenza». Al momento della nascita del Cav inclusivo non erano mancate le polemiche da parte di chi criticava il fatto di accomunare le violenze contro le donne a quelle contro gli uomini: «Ci ho messo la faccia come amministratrice comunale - ricorda Baiocchi -: mi hanno fatto la guerra ma ho vinto e ho voluto un centro embrionale».