E' allarme cyber-attacchi in Italia: nel mirino aiuti umanitari

Le aziende sanitarie e ospedaliere, «probabilmente in virtù degli aiuti umanitari che si stanno ponendo in essere», sono «obiettivo molto sensibile» degli attacchi informatici per i quali questa sera è stato diramato un alert dal Csirt.

Lo si legge in una comunicazione che il Dirmei ha fatto pervenire questa sera alle aziende sanitarie piemontesi, invitandole ad «alzare al massimo i livelli di sicurezza», ponendo «massima attenzione alla posta elettronica, all’antivirus, ai siti esposti verso l’esterno. Purtroppo, anche queste, sono azioni di guerra».

E il Lazio blinda il sistema sanitario nazionale.

«La recente grave crisi ucraina richiede a tutte le istituzioni e agli obiettivi sensibili, quali anche le aziende e le strutture sanitarie, di prestare massima attenzione e di monitorare in tempo reale i sistemi di sicurezza informatica per scongiurare possibili attacchi informatici": questo è l’alert diramato dal Csirt (Computer Security Incident Response Team), struttura istituita presso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn), così come riportato da u na nota della Regione Lazio.

«Il Sistema sanitario regionale (Ssr) è in stato di massima allerta ed è stato innalzato il livello di cybersicurezza - afferma l’assessore alla Sanità della Regione Alessio D’Amato - Attivato il monitoraggio in tempo reale dei sistemi di sicurezza. Massima attenzione alla posta elettronica, all’antivirus, ai siti esposti verso l’esterno».