Il sindaco di Mariupol: "Troppe violazioni, non possiamo evacuare". Gli 007 di Kiev: "Abbiamo ucciso un nostro negoziatore: era una spia". L'Onu: entro il weekend ci saranno 1,5 milioni di rifugiati

L'evacuazione dei civili dalla città ucraina di Mariupol è stata rinviata a causa di multiple violazioni della tregua annunciata dalla Russia. Lo riferiscono le autorità municipali. L'evacuazione che sarebbe dovuta cominciare questa mattina "è stata rinviata per motivi di sicurezza" perchè le forze russe "continuano a bombardare Mariupol e dintorni" scrive su Telegram la municipalità.

I servizi segreti ucraini (Sbu) hanno ucciso un componente della squadra negoziale ucraina con l'accusa di tradimento. Secondo fonti del media di Kiev Ukrainska Pravda, l’uomo è stato ucciso durante un tentativo di arresto. La stessa fonte rivela che c'erano «forti prove» che stava divulgando informazioni alla Russia.

Il numero di rifugiati in fuga dall’invasione russa potrebbe potenzialmente raggiungere 1,5 milioni entro questo fine settimana. Lo ha affermato il capo dell’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, Filippo Grandi. Attualmente l’Onu stima che abbiano già lasciato l'Ucraina oltre 1,3 milioni di persone.

«Questa è la crisi dei rifugiati più rapida che abbiamo visto in Europa dalla fine della seconda guerra mondiale», ha detto Grandi secondo quanto riporta il Guardian.