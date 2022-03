Ucraina: 'congelata' villa di Usmanov in Costa Smeralda

(ANSA) - ARZACHENA, 05 MAR - La Guardia di Finanza ha 'congelato' in Costa Smeralda una villa di lusso di proprietà del magnate russo-uzbeko del gas Alisher Usmanov. L'immobile, situato in località golfo del Pevero, ha un valore di 17 milioni di euro. Proprio sul mare davanti al Pevero, una delle località più note della Costa Smeralda, ormeggia nei mesi estivi il maxi yacht Dilbar dell'oligarca amico di Putin, uno dei più grandi del mondo coni suoi 156 metri, che nei giorni scorsi è stato bloccato nel porto di Amburgo, in Germania. Usmanov dal 2018 è cittadino onorario di Arzachena, il Comune sui cui ricadano i terreni della Costa Smeralda. (ANSA).