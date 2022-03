Ucraina: proteste in tutto il mondo contro la guerra

(ANSA) - ROMA, 05 MAR - In queste ore tantissime le manifestazioni nelle piazze di tutto il mondo per protestare contro la guerra e l'invasione russa dell'Ucraina. Non solo a Roma, ma dalla Svizzera, alla Croazia, dalla Thailandia a Londra e Berlino, a centinaia di migliaia stanno sfilando. Tantissime le bandiere gialle azzurre dell'Ucraina e quelle arcobaleno della pace. (ANSA).