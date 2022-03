Covid: protesta camionisti no vax intorno alla capitale Usa

(ANSA) - WASHINGTON, 06 MAR - Il convoglio dei camionisti no vax organizzato in Usa sull'esempio di quello canadese è arrivato a Washington Dc dalla California e sta girando intorno alla capitale. Centinaia di camion e auto con bandiere americane e vari motti contro le restrizioni anti Covid stanno percorrendo a colpi di clacson la Beltway, il raccordo anulare del District of Columbia. I promotori della protesta hanno annunciato che la mobilitazione proseguirà anche nei prossimi giorni ma non è chiaro se il convoglio entrerà nel centro della città. (ANSA).