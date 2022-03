Migranti: altri 31 soccorsi dalla nave Geo Barents di Msf

(ANSA) - PALERMO, 06 MAR - Secondo intervento di salvataggio della nave Geo Barents di Medici senza frontiere impegnata in una nuova operazione nel Mediterraneo. La notte scorsa altri 31 migranti sono stati soccorsi in zona Sar maltese, dopo gli 80 a bordo di un gommone tratti in salvo ieri. Le persone a bordo salgono così a 111, oltre all'equipaggio della nave dell'organizzazione umanitaria. (ANSA).