Scontro tra baby gang a Monza nella notte,2 ragazzini feriti

(ANSA) - MONZA, 06 MAR - Due minorenni sono rimasti feriti in un violenta rissa tra due baby gang di giovanissimi, italiani e sudamericani, ieri notte a Monza. L'allarme è scattato nella via della "movida" monzese, in via Bergamo, dove i residenti hanno chiesto aiuto per la presenza di due distinti gruppi di giovanissimi, impegnati in una lotta a mani nude e lancio di oggetti. A quanto riferito da alcuni testimoni, le cui parole saranno vagliate dagli inquirenti, un maggiorenne ha poi estratto una pistola, minacciando uno dei giovanissimi coinvolti nel parapiglia, peruviano, poi finito in ospedale con varie ecchimosi insieme ad un altro minorenne italiano. I carabinieri, intervenuti poco dopo, hanno identificato la maggior parte dei presenti, sui quali ora si esprimerà la Procura per i Minorenni di Milano. Ancora ignote le cause che hanno portato i due gruppi a scontrarsi. I due minori feriti sono stati già dimessi dal pronto soccorso del San Gerardo di Monza con prognosi di dieci giorni ciascuno. (ANSA).