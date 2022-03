Ucraina: Michel, con no-fly zone rischio guerra mondiale

(ANSA) - BRUXELLES, 06 MAR - La chiusura dello spazio aereo dell'Ucraina "nelle circostanze attuali sarebbe considerato come l'ingresso in guerra della Nato e quindi un rischio di una terza guerra mondiale". Così il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ai microfoni di France Inter e France Info. Sulla possibilità di inviare aerei all'Ucraina, Michel ha detto di non avere intenzione di commentare vista la "sensibilità" del tema. C'è "un coordinamento con i Paesi membri che possono prevedere consegne o donazioni di materiale legato all'aeronautica, ma dobbiamo considerare che i soldati ucraini devono avere attrezzature" per cui siano "addestrati". (ANSA).