Anonymous trasmette i filmati di guerra sulle reti della tv di Stato russa

Il gruppo di hacker Anonymous interrotto oggi i programmi della tv di Stato russa con filmati dell’invasione dell’Ucraina da parte delle forze di Mosca. «Il collettivo di hacker #Anonymous ha violato i servizi di streaming russi Wink e Ivi (simile a Netflix) e i canali TV in diretta Russia 24, Channel One, Mosca 24 per trasmettere filmati di guerra dall’Ucraina (oggi)», ha scritto il gruppo su Twitter rivendicando l’azione.