Arrivati a Genova nella notte oltre 40 profughi ucraini

(ANSA) - GENOVA, 07 MAR - Sono arrivati a Genova la notte scorsa poco dopo le 3 una quarantina di profughi ucraini, tra cui molti bambini, grazie a un pullman organizzato attraverso la comunità ucraina di Genova che ha trasportato, all'andata, viveri e mezzi di conforto. La colonna era formata da un pullman gran turismo, uno da 9 posti, uno da 7 posti. I profughi all'arrivo sono stati accolti da padre Vitalj Tarashenko, il cappellano di Santo Stefano. Stamani è stato montato sul sagrato della chiesa genovese di S. Stefano, che accoglie i fedeli di rito bizantino, un gazebo per la prima accoglienza dei profughi. Qui avranno un check up medico poi andranno tutti a Villa Bombrini per gli esami antiCovid. (ANSA).