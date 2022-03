Ucraina: riunione a Cagliari per piano accoglienza profughi

(ANSA) - CAGLIARI, 07 MAR - Una riunione con tutti i Prefetti, i questori, il presidente della Regione, gli assessori regionali, i responsabili della Protezione civile regionale e della Croce rossa italiana e tutti i soggetti istituzionali per predisporre l'accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina. L'ha fissata per oggi pomeriggio, in teleconferenza, il prefetto di Cagliari, Gianfranco Tomao, per confrontarsi con tutti gli enti coinvolti, stabilire ruoli e competenze, e pianificare l'accoglienza. Intanto domani arriveranno circa in Sardegna un centinaio di profughi salvati dalle due carovane partite da Cagliari. Tra questi ci sono anche tanti minori non accompagnati, se non da alcuni adulti che fanno da tutori. Le procedure su come accogliere i minori spetterà a Procura e Tribunale per i minorenni. Per quanto riguarda l'accoglienza più in generale, il Dipartimento di Pc nazionale ha nominato i presidenti delle Regioni, commissari straordinari per l'emergenza e, di conseguenza, è stata delegata alla Protezione civile regionale l'individuazione dei luoghi in cui ospitare i profughi. Tra le ipotesi c'è quella che vengano utilizzati anche gli ex Covid-hotel. Le Prefetture dal canto loro stanno già lavorando per individuare altre strutture in cui saranno ospitati i profughi che arriveranno in Sardegna in base alle quote che deciderà il Ministero dell'Interno. (ANSA).