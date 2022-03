Il regime imperversa: a Mosca vengono controllati i cellulari ai passanti - Video

Il regime imperversa in Russia: dopo gli arresti di massa adesso il controllo dei cellulari.

Gira un video in cui si vedono i poliziotti fermare alcuni passanti per leggere i messaggi e i dati dei loro telefonini, in quello che sembra un tentativo estremo e illiberale di controllare l'umore delle "piazze", anche quelle virtuali.

Questo fatto lo ha reso noto sui social la giornalista Ana Vasilyeva .