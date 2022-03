8 Marzo: a Roma via Montalcini, 'altre strade a donne'

(ANSA) - ROMA, 08 MAR - Da oggi a Roma c'è via Rita Levi Montalcini, inaugurata oggi dal sindaco, dall'assessora Monica Lucarelli, dal presidente del IV Municipio, Massimiliano Umberti, e dalla nipote Piera Levi Montalcini. "Non poteva esserci modo migliore per celebrare l'8 marzo", dichiara l'assessore alla cultura Miguel Gotor. "Molte altre donne aspettano di essere ricordate allo stesso modo nella nostra città perché ancora a troppo poche di loro sono intitolate strade o luoghi pubblici. E siamo già al lavoro per cambiare questo stato di cose", prosegue Gotor. (ANSA).