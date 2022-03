8 marzo: Non una di meno, sistema giudiziario patriarcale

(ANSA) - TORINO, 08 MAR - Un presidio contro la "violenza istituzionale esercitata dai Tribunali nei confronti delle donne che denunciano violenze sessuali e maltrattamenti" si è svolto stamattina a Torino davanti all'ingresso del Palazzo di Giustizia. L'iniziativa è stata promossa dal comitato Non una di meno, che ha parlato di "sistema giudiziario patriarcale e Violento". Sono stati letti degli interventi di donne che hanno raccontato la loro esperienza dopo avere presentato una denuncia: "per quattro ore mi hanno chiesto se avevo pianto, se per caso non avevo frainteso un gesto focoso e passionale, per quale motivo non ero scappata; poi hanno fatto domande sulle mie relazioni passate. Hanno indagato su di me". Le forze dell'ordine presidiano l'ingresso del Palazzo di Giustizia. (ANSA).