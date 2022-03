8 marzo: vandalizzate due panchine rosse nel Varesotto

(ANSA) - MILANO, 08 MAR - Due panchine rosse, simbolo della lotta contro il femminicidio, sono state vandalizzate la scorsa notte a Vergiate e ad Angera, nel Varesotto. "Questa notte - scrive sui social il sindaco di Vergiate, Daniele Parrino - è stata vandalizzata la panchina rossa, simbolo della lotta contro il femminicidio. Un tale gesto fatto proprio nella giornata dedicata alle donne è ancora più vergognoso! Avviso questi "signori" che la Polizia locale sta visionando le telecamere di piazza Baj e faremo di tutto affinché questo gesto infame non resti impunito!". Tanti i commenti indignati, tra cui l'invito a far ridipingere ai responsabili le panchine, ma con un pennello piccolissimo, per dare loro il tempo di meditare sulle loro azioni. "Come volevasi dimostrare: atto di prevaricazione e stupidità, anche ad Angera" scrive il sindaco Alessandro Paladini Molgora, postando la foto della panchina imbrattata di vernice bianca. (ANSA).