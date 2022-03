"Bombe a Sumy e Mariupol sui corridoi": interrotta l'evacuazione. Salvini contestato in Polonia - Aggiornamenti

Il leader della Lega Matteo Salvini è stato contestato al suo arrivo alla stazione Przemysl, la cittadina ad una decina di chilometri al confine con l’Ucraina. Il sindaco della città Wojciech Bakun ha prima ringraziato l'Italia e poi ha mostrato una maglietta con il volto di Putin e rivolgendosi a Salvini ha detto: «Io non la ricevo, venga con me al confine a condannarlo». Anche un gruppetto di italiani ha contestato il leader leghista urlando: «Buffone». Salvini non ha raccolto la provocazione dicendo di essere lì per portare «aiuti e la pace». A chi gli ha chiesto se sia pronto a condannare anche il presidente Putin: «Certo, ovvio. Condanniamo la guerra, chiunque condanna la guerra e l’aggressione tranne qualche italiano che è qua a parlare di guerra».

A Sumy l’evacuazione dei civili attraverso il cosiddetto 'corridoio verde' è stata interrotta «a causa dei bombardamenti dei carri armati nemici». Lo riporta l'agenzia ucraina Unian, citando un suo corrispondente nella zona. Tutte le auto in uscita vengono rimandate indietro così come e le persone che tentavano di lasciare la città a piedi.

«Cessate il fuoco violato! Le forze armate russe stanno ora bombardando il corridoio umanitario da Zaporizhzhia a Mariupol. 8 camion + 30 autobus pronti per portare aiuti umanitari a Mariupol e per evacuare i civili a Zaporizhzhia». Lo scrive il portavoce del ministero degli esteri ucraino Oleg Nikolenko su Twitter.

"Possiamo discutere e trovare un compromesso su come questi territori continueranno a vivere": lo ha detto alla ABC il presidente ucraino Volodymyr Zelensky riferendosi alla Crimea e alle «pseudo Repubbliche» separatiste del Donbass. «Sono pronto a un dialogo, non alla capitolazione», ha sottolineato.

Un milione di bambini sono scappati dall’Ucraina, in meno di due settimane». Lo ha scritto su Twitter James Elder, portavoce di Unicef. «Una buia prima volta nella storia». Elder, in un’intervista alla Cnn, ha sottolineato che si tratta di una cosa senza precedenti: «Non avevamo mai affrontato una crisi di rifugiati di questa velocità e di questa portata».

Stamani l’Unhcr ha fatto sapere che sono oltre due milioni i rifugiati dal conflitto.

L’Organizzazione europea per la ricerca nucleare (Cern) condanna l’invasione militare dell’Ucraina (che è uno Stato membro associato) e sospende lo status di Osservatore della Russia, annunciando che «non intraprenderà nuove collaborazioni con la Federazione Russa e le sue istituzioni fino a nuovo avviso». Il Cern, solidale con i russi che si oppongono all’invasione, è comunque intenzionato a rispettare «tutte le sanzioni internazionali applicabili». Lo ha stabilito il suo Consiglio, riunito in una sessione straordinaria dedicata alla crisi internazionale.

Joe Biden annuncerà nuove «azioni per continuare a mantenere responsabile la Russia per la sua guerra non provocata e non giustificata in Ucraina": lo rende noto la Casa Bianca. Il presidente parlerà alle 10.45 locali, le 16.45 in Italia. Non è escluso che Biden annunci la stretta sull'importazione di petrolio russo.

«Se Putin taglia la consegna di fonti energetiche, la Germania è preparata». Lo ha detto il vicecancelliere tedesco, Robert Habeck, in conferenza stampa a Berlino. «Le minacce sono qualcosa che possiamo tollerare. Altro è se noi prendiamo una misura attivamente», ha spiegato il ministro dell’Economia e del Clima, sottolineando che il governo debba agire «in modo politicamente intelligente» e intraprendere «misure sostenibili nel lungo periodo».