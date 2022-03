Quasi 4mila ucraini in Italia in 24 ore, ora sono 21mila

(ANSA) - ROMA, 08 MAR - Sono 21.095 i cittadini ucraini entrati al momento in Italia: 10.553 donne, 1.989 uomini e 8.553 minori. Le principali città di destinazione continuano ad essere Roma, Milano, Napoli e Bologna. In 24 ore ne sono arrivati quasi 4mila, flusso in aumento rispetto ai 3mila del giorno precedente. (ANSA).