Blinken, creare corridoi umanitari più grandi in Ucraina

(ANSA) - WASHINGTON, 09 MAR - "Questo non è tempo di equivocare chiedendo ad entrambe le parti di consentire ai civili di partire in sicurezza. Lo ha detto il segretario di stato Usa Antony Blinken in una conferenza stampa congiunta a Washington con la ministra degli esteri britannica Elizabeth Truss. Il capo della diplomazia americana ha detto che i corridoi umanitari per evacuare gli ucraini devono essere molto più grandi e ha definito "assurde" le proposte del Cremlino di creare corridoi umanitari che portano in Russia. La proposta di Varsavia di mandare jet all'Ucraina presenta delle "complessità", ha poi ammesso Blinken, precisando che gli Usa "continuano a consultarsi strettamente con la Polonia e i nostri alleati su questa ipotesi". "Non dobbiamo mai arrivare all'uso di armi nucleari", ha infine concluso il capo della diplomazia americana. (ANSA).