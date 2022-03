Covid: in Calabria 2.532 nuovi contagi e sette vittime

(ANSA) - CATANZARO, 09 MAR - Flette in parte, ma si mantiene sempre su livelli alti, il numero dei nuovi contagi in Calabria. Sono 2.532 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, ieri erano 2.943, con 11.453 tamponi e il tasso che risale al 22,11%. Sette sono i decessi che portano il totale a 2.158 vittime. Aumentano ancora, per il terzo giorno consecutivo, i ricoveri nei reparti ordinari, +17 (309) mentre nelle terapie intensive si conta un paziente in meno (14). In Calabria, ad oggi - secondo i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria - il totale dei tamponi eseguiti ammonta a 2.376.860. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 233.237. (ANSA).