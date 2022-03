Presidente Israele Herzog ad Ankara per vedere Erdogan

(ANSA) - ISTANBUL, 09 MAR - Il presidente israeliano Isaac Herzog è atterrato nella capitale turca Ankara dove è in programma un incontro con il capo di Stato Recep Tayyip Erdogan. Lo rende noto il quotidiano turco Hurriyet. Herzog è il primo leader israeliano a visitare la Turchia dal 2008, dopo quasi 14 anni di relazioni diplomatiche problematiche soprattutto per il sostegno di Erdogan alla causa palestinese che ha portato anche al ritiro dei rispettivi ambasciatori dai due Paesi nel 2018 anche se le relazioni commerciali tra i due Stati non si sono mai interrotte. Il presidente turco aveva fatto sapere nelle scorse settimane che la visita di Herzog potrebbe aprire "una nuova pagina" nelle relazioni tra Israele e Turchia dopo anni di rapporti complicati, soprattutto durante l'amministrazione guidata dall'ex premier Benjamin Netanyahu. (ANSA).