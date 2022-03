Rinviata udienza gup Perugia su "esame farsa" Suarez

(ANSA) - PERUGIA, 09 MAR - Aperta e subito rinviata al 27 aprile per una questione relativa alle trascrizioni di alcune intercettazioni ambientali, l'udienza davanti al gup di Perugia relativa all'indagine sul cosiddetto "esame farsa" per la conoscenza dell'italiano sostenuto da Luis Suarez all'Università per Stranieri di Perugia. Oggi sarebbero dovuti essere sentiti in aula la ex rettrice della Stranieri Giuliana Grego Bolli e l'ex direttore generale Simone Olivieri per i quali la procura di Perugia ha chiesto il rinvio a giudizio insieme all'ex direttrice del Centro di valutazione e certificazioni linguistiche, Stefania Spina e all'avvocato Maria Cesarina Turco. Falsità ideologica e materiale e rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio i reati ipotizzati a vario titolo. Nell'udienza odierna, gli avvocati David Brunelli e Sarah Cecchini, dello studio legale Brunelli, difensori Grego Bolli e Spina, hanno fatto rilevare "l'assenza delle trascrizioni di alcune intercettazioni ambientali già precedentemente richieste nell'interesse delle loro assistite". "Le trascrizioni mancanti - si apprende dallo stesso stesso studio legale Brunelli - riguarderebbero le intercettazioni ambientali captate nell'ufficio del dg Olivieri e nell'aula in cui si è svolto l'esame di Suarez". Il giudice ha quindi rinviato l'udienza, inizialmente prevista per il 30 marzo, al 27 aprile, per dare modo al perito di depositare le trascrizioni in questione. (ANSA).