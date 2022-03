Ucraina: 'russi bloccano evacuazione civili a Bucha'

(ANSA) - ROMA, 09 MAR - Il consiglio comunale di Bucha, appena a nord di Kiev, ha accusato le forze russe di bloccare l'evacuazione dei civili attraverso il corridoio concordato. Lo riporta la Cnn. "Gli occupanti stanno interrompendo l'evacuazione. Attualmente, 50 autobus sono bloccati dai militari russi nel parcheggio: non fanno passare la colonna", ha detto il consiglio comunale in un breve post su Facebook. "Sono in corso trattative per sbloccare il traffico. Vi ricordiamo che il "corridoio verde" era un accordo di altissimo livello", prosegue il post. (ANSA).