Ucraina: Sala, a Milano ora circa un migliaio di profughi

(ANSA) - MILANO, 09 MAR - "Noi ad oggi, come tutte le grandi città, non sappiamo esattamente quanti rifugiati sono arrivati, perché alcuni si sono registrati in questura e altri no. Da quello che sappiamo dalla prefettura riteniamo che ne siano arrivati circa un migliaio". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando dell'accoglienza dei profughi in arrivo dall'Ucraina a margine dell'inaugurazione del nuovo mercato comunale coperto di piazza Wagner. "È chiaro che con queste dimensioni i centri di accoglienza Cas, i Sai e i nostri centri ce la fanno, andando avanti bisognerà avere procedure diverse - ha aggiunto -. Inoltre bisogna anche sapere che il rimborso che abbiamo nella gestione di questi centri è molto limitato, non è che con 24 o 25 euro ci fai granché per cui c'è un problema di risorse". Secondo Sala poi bisogna trovare "misure che ci permettano di agire con tempestività perché se arrivassero molti profughi cosa possiamo fare? Per esempio fare accordi con alberghi che oggi sono semivuoti e prendere della camere, sono vie che si possono percorrere o poi la Corte dei Conti viene a dirmi perché l'hai fatto?". In ogni caso secondo il sindaco "si tratta dì essere molto rapidi. Quello che io dicevo, un po' a sensazione, è che dobbiamo prepararci ad avere sulla città metropolitana dì Milano 40.000 profughi, sono numeri sui quali non ce la fai con il volontariato delle famiglie e con i nostri centri, devi fare cose diverse". (ANSA).