Ucraina: Sean Penn, 'jet bloccati da burocrazia, sono necessari'

(ANSA) - WASHINGTON, 09 MAR - "Ho appena avuto una telefonata con il capo dello staff del presidente Zelensky, Andriy Yermak. Nella catena di burocrazia tra la nostra Casa Bianca e il governo polacco i jet che sono disperatamente NECESSARI non sono ancora stati consegnati all'Ucraina". Lo scrive su Twitter Sean Penn a proposito della vicenda della frattura tra Washington e Varsavia sui Mig polacchi che devono essere consegnati a Kiev. L'attore americano, che è recentemente tornato dall'Ucraina dove si trovava per girare un documentario, ha invitato alla "protesta per uscire dall'impasse" dei jet. (ANSA).