Violenze con droga dello stupro in un giro di prostituzione maschile

Un giro di prostituzione maschile, basato sulla cessione di sostanze stupefacenti in cambio di rapporti sessuali, è stato scoperto dai carabinieri che hanno eseguito otto misure cautelari nelle province di Torino e di Lecce. Violenza sessuale aggravata, rapina in concorso e spaccio di sostanze stupefacenti i reati contestati a vario titolo dall’inchiesta, condotta da marzo a luglio 2021, che ha fatto emergere due violenze sessuali eseguite con l’utilizzo di GHB, la cosiddetta droga dello stupro, nonché una rapina in abitazione.