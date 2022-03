Ad Antalya via ai colloqui fra i ministri degli esteri di Russia e Ucraina. Due bambini morti sotto le bombe a Kharviv - In aggiornamento

Alle 8,45 l'incontro fra Lavrov e Kuleba ad Antalya

Ore 8,24 - L’incontro tra Serghei Lavrov e Dmytro Kuleba in Turchia, ad Antalya - primo vertice tra ministri di Russia e Ucraina da quando Mosca ha invaso l’Ucraina - è in programma per le 10:45 ora locale (le 8.45 in Italia). Lo ha fatto sapere il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu in un messaggio su Twitter. Anche Cavusoglu parteciperà al vertice.

Eni sospende l'acquisto di petrolio dalla Russia

Ore 8,20 - «Eni ha sospeso la stipula di nuovi contratti relativi all’approvvigionamento di greggio o prodotti petroliferi dalla Russia. In ogni caso Eni opererà nel pieno rispetto di quanto stabilito dalle istituzioni europee e nazionali». Lo rende noto un portavoce del gruppo petrolifero.

Bombardamenti a Kharviv: 4 morti fra i quali 2 bambini

Ore 8,10 - Un bombardamento nella notte da parte della forze armate russe ha colpito un edificio residenziale vicino alla città di Kharkiv causando quattro morti, di cui due bambini. Lo riferisce la Bbc citando i Servizi di emergenza statale dell’Ucraina.

L’attacco ha colpito il villaggio di Slobozhanske, nel sud-est del paese. I Servizi di emergenza statale fanno sapere anche che nell’attacco è stata ferita una bambina di 5 anni, portata d’urgenza all’ospedale. I soccorritori continuano le operazioni di ricerca per estrarre i corpi dalle macerie.