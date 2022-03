Incidenti lavoro: operaio morto in un cantiere nel Monzese

(ANSA) - MILANO, 10 MAR - Un operaio di 33 anni è morto e un altro di 26 anni è stato portato all'ospedale di Desio non in gravi condizioni dopo un incidente sul lavoro avvenuto questo pomeriggio intorno alle 14 in un cantiere a Biassono, in provincia di Monza e Brianza. Sul posto sono intervenute due ambulanze, un'automedica, l'elisoccorso e i carabinieri di Monza. (ANSA).