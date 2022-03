Lavoratori ex Comital indagati per le proteste del 2017

(ANSA) - IVREA (TORINO), 10 MAR - Alcuni lavoratori ex Comital e sindacalisti della Fiom Cgil sono stati indagati dalla Procura di Ivrea (Torino) per le proteste per salvare l'azienda e scongiurare il licenziamento dei 140 dipendenti. Lo rende noto la Fiom Cgil di Torino, secondo cui "il procedimento trae origine dalle querele presentate nel 2017 da Corrado Ariaudo, allora patron del gruppo Cuki ed ex proprietario di Comital, e da Franck Duhamel, direttore della Lamalù, la società francese collegata a Comital poi fallita". Comital è una storica azienda specializzata nella produzione di laminati di alluminio che dopo la dichiarazione di cessazione dell'attività e il licenziamento dei 140 lavoratori, nel luglio 2017, è stata acquistata nel 2019 dalla cinese Dingsheng Aluminum, oggi in attività anche se con il riassorbimento solo parziale dei lavoratori ex Comital. "Il procedimento giudiziario riguarda persone oneste sotto accusa solo per aver partecipato ad una giusta battaglia sindacale in difesa dei lavoratori - dice Luca Pettigiani responsabile ex Comital per la Fiom Cgil di Torino - si è trattato di una lotta lunga e drammatica ma sempre corretta nelle sue forme. Proprio per questo la fiducia nella giustizia è piena e incondizionata nella certezza che sarà stabilita in giudizio la verità dei fatti". (ANSA).