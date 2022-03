Ucraina: partita carovana Refugees Welcome da Milano

(ANSA) - MILANO, 10 MAR - Una spedizione composta da un pullman, quattro furgoni e cinque automobili, carichi di aiuti umanitari per il popolo ucraino, è partita questa mattina da Milano per Przemysl, la cittadina polacca, vicino al confine con l'Ucraina. A bordo dei mezzi c'è anche la brigata di cucina del ristorante Rob de Matt, che cucinerà un pasto caldo per 2mila rifugiati. La carovana tornerà a Milano nel weekend, portando una cinquantina di persone in fuga dalla guerra. La spedizione è organizzata da varie associazioni tra cui Rob de Matt, I bambini dell'Est e Refugees Welcome, sul cui sito 350 famiglie milanesi si sono candidate per accogliere i profughi. "L'emergenza ucraina ci sta portando a sperimentare un modello di 'accoglienza diffusa' nel territorio, - spiega Valentina La Terza di Refugees Welcome Italia - c'è una grande adesione da parte dei cittadini di Milano, come non era mai accaduto con le altre crisi umanitarie". "Stiamo cercando di far uscire dall'Ucraina il maggior numero possibile di persone - racconta Federica Bezziccheri, presidente dell'associazione 'I Bambini dell'Est' -. Domenica scorsa sono arrivati a Cernusco sul Naviglio 5 pulmini con 10 ragazze e 20 bambini provenienti dalla regione di Kharkiv; grazie al coordinamento di Refugees Welcome ed Emmaus oggi dal confine tra Polonia e Ucraina è partito un pullman, a bordo del quale stanno viaggiando 47 persone tra donne e bambini, che arriveranno a Milano domani mattina presto e che saranno accolte nelle case delle famiglie milanesi. In collaborazione con AVSI e Progetto Arca stiamo aprendo il primo spazio di accoglienza a Milano per il trasferimento di due case famiglia di Krasnokuts'k che ospitano sedici orfani". (ANSA).