Venezia, apre a San Marco il primo caffè a gestione cinese

(ANSA) - VENEZIA, 10 MAR - Aprirà tra pochi giorni a Venezia il primo caffè a gestione cinese in Piazza San Marco. Il gran Caffè Fulgenzi, uno dei locali storici della Piazza, chiuso da tempo, è stato rilevato da una imprenditrice cinese che vive e lavora in città da oltre 30 anni. Una sfida "in un momento difficile - ha detto la donna al 'Corriere del Veneto' - ma ho fiducia". Nel nuovo locale lavoreranno il figlio dell'imprenditrice assieme ad una squadra di giovani: i piatti saranno preparati da uno chef veneziano, e la proposta sarà improntata su un menù locale. Il nuovo caffè-bar, sotto le arcate della Procuratie Vecchie di piazza San Marco, avrà anche il proprio plateatico, che il vecchio locale - conosciuto con il nome di 'Totobar' - non aveva. (ANSA).