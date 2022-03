Amb. Russia all'Onu, prova di armi chimiche in Ucraina

(ANSA) - WASHINGTON, 11 MAR - L'ambasciatore russo all'Onu ha sostenuto che le forze di Mosca hanno trovato in Ucraina prove della presenza di armi chimiche. Parlando ad una riunione del Consiglio di sicurezza dell'Onu richiesto dalla Russia Vasily Nebenzya ha parlato di una rete di "almeno 30" laboratori di ricerca biologica volti a rafforzare diverse "malattie letali". L'inviato di Mosca ha anche sostenuto che nei laboratori vengono condotti "esperimenti biologici molto pericolosi" in coordinamento con gli Stati Uniti. L'ambasciatore tuttavia non ha fornito alcuna prova a dimostrazione delle sue affermazioni. (ANSA).