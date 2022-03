Simulato sisma con esplosione a scuola, bambini spaventati

(ANSA) - LODI, 11 MAR - Non era stato avvertito nessuno alla scuola elementare di Tavazzano con Villavesco (Lodi): né il personale scolastico né gli studenti sapevano che ci sarebbe stata la simulazione di un terremoto con tanto di finta esplosione concordata dalla Protezione civile locale con il Comune e la dirigente scolastica Simonetta Cimento. Ma non tutto è filato liscio: "Effettivamente, all'inizio, diversi bambini si sono spaventati e si sono messi a urlare" ha spiegato la preside, mentre il sindaco Francesco Morosini ha detto che "un genitore mi ha direttamente segnalato una criticità a carico del figlio diabetico, che dovrà essere meglio attenzionata in occasione delle future prove senza o con preavviso". L'esercitazione prevedeva la simulazione dello scenario successivo a un rischio sismico con la rottura di una tubazione di gas metano e quindi, oltre all'esplosione, è stato anche acceso un fumogeno: "I bambini, gli insegnanti e il personale non docente - ha detto il sindaco - non erano stati preavvertiti proprio perchè avrebbe dovuto essere una simulazione a sorpresa ed effettivamente abbiamo riscontrato una criticità che ora dovrà essere affrontata e risolta" e cioè "massimizzare l'affiancamento ai soggetti fragili in primis a cura del personale docente e non docente". "Effettivamente, all'inizio, diversi bambini si sono spaventati e si sono messi a urlare - dice la preside - così come segnalano dei genitori. Poi, però, io stessa sono andata classe per classe. E ho sottolineato il valore dell'esperienza, l'importanza di aver imparato dall'iniziativa anche a relazionarsi con soccorritori. E alcuni bambini si sono anche detti contenti di aver visto in azione droni. Del resto la paura bisogna imparare a gestirla. E io organizzerò volentieri altre simulazioni di questo genere. In ogni caso io sono soddisfatta dell'iniziativa". (ANSA).