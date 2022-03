Mosca: "Colloqui con Kiev in videoconferenza" - 700 milioni di beni russi congelati in Italia. Megayacht di Carrara, NYT: "E' di Putin". Abramovich "persona non gradita" in Premier League - In aggiornamento

Mosca annuncia colloqui con Kiev in videoconferenza

Russia e Ucraina stanno tenendo nuovi colloqui in videoconferenza. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato da Interfax.

A Mariupol niente acqua, luce, riscaldamento

Le condizioni di Mariupol dopo oltre una settimana di bombardamenti sono disperate secondo il Comitato internazionale della croce rossa. «Mancano elettricità, acqua e gas, quindi non c'è riscaldamento. Alcuni hanno ancora cibo, ma non sono sicuro per quanto tempo e molte persone riferiscono di non avere di che sfamare i bambini», scrive su Twitter il Cicr riferendo la situazione descritta da un collega a Mariupol: nella città l'organizzazione sta offrendo rifugio a 65 persone - solo donne e bambini - nei sotterranei della sua sede.

Abramovich "persona non gradita" in Premier League

Prima il congelamento di tutte le sue proprietà nel Regno Unito, a cominciare dal Chelsea, ora la squalifica da ogni ruolo ufficiale all’interno del club londinese, 28 giorni dopo la conquista del mondo proprio con i Blues. Si complica ancor più la posizione di Roman Abramovich, diventato «persona non gradita» dalla Premier League che lo ha estromesso da ogni incarico operativo e rappresentativo in seno alla società di Stamford Bridge. L’ultima sanzione che ha colpito l’oligarca russo però - ha fatto sapere un portavoce della lega inglese - non «avrà un impatto sulla possibilità della squadra di allenarsi e proseguire la stagione», in virtù della deroga che il governo britannico ha concesso ai Blues.

Un milione di dollari a ciascun pilota russo che diserterà consegnando all’Ucraina il suo jet, mezzo milione per i piloti di elicottero.

E’ l’offerta dell’Ucraina ai piloti di Mosca, tramite la conglomerata militare Ukroboronprom che sul suo sito pubblica l'annuncio e avverte: «per sfruttare questa opportunità, è necessario arrendersi alle autorità ucraine» e consegnare gli equipaggiamenti. In cambio, «tu e la tua famiglia potete diventare persone benestanti, non più obbligate a eseguire ordini criminali. Puoi diventare libero e ricco» è il richiamo offerto ai piloti di Putin invitati a farsi avanti tramite le frequenze militari. L’annuncio - anche se i disertori difficilmente potrebbero consegnare tanti aeromobili quanti Kiev ne vorrebbe dall’Occidente - sta circolando da ore sul web, promosso da numerosi sostenitori fra cui account riferibili al gruppo Visegrad.

700 milioni di beni russi congelati in Italia

Oltre 700 mln di euro di beni congelati: la Guardia di Finanza ha bloccato una serie di beni presenti sul territorio italiano ad alcuni oligarchi russi considerati vicini a Vladimir Putin, così come è stato previsto dall’Unione Europea. Uno degli interventi più importanti è stato il congelamento del 'Sailing yacht A', imbarcazione del valore di 530 milioni di euro, riconducibile all’oligarca russo Andrey Igorevich Melnichenko. Il bene non può lasciare il cantiere; ad occuparsi dei lavori di manutenzione dello yacht nell’arsenale triestino era Fincantieri. Progettato dall’archistar Philippe Starck e realizzato in Germania, 'A' è considerato lo yacht a vela più grande al mondo; è un veliero di 143 metri con tre alberi e otto ponti e ha una parte in vetro da cui è possibile osservare il mondo subacqueo. La nave batte bandiera delle Bermuda.

Il giallo del megayacht a Marina di Carrara, il NYT: "E' di Putin"

Intanto rimane il giallo del mega yacht Scheherazade, lungo 140 metri, valore stimato in 700 milioni di dollari, visibile dal porto di Marina di Carrara (Massa Carrara), che da giorni desta la curiosità di turisti, cittadini e anche del New York Times; quest’ultimo ha ipotizzato da subito che possa trattarsi di uno dei gioielli del presidente russo. In queste ore le agenzie di intelligence americana - sempre secondo il Nyt - avrebbero trovato «i primi indizi» che il superyacht sia riconducibile a Vladimir Putin anche se non avrebbero detto quali siano gli indizi che a loro parere collegano lo yacht al presidente russo, nè se o quanto spesso l’abbia utilizzato. Il capitano del mega yacht, il britannico Guy Bennett-Pearce, parlando telefonicamente con il quotidiano statunitense, si è limitato a smentire che lo Scheherazade sia di Putin o che il leader russo vi abbia mai messo piede. Il capitano non ha escluso che il proprietario sia russo, ma ha sostenuto che non figura in alcuna lista di persone colpite dalle sanzioni occidentali: Bennett-Pearce si è rifiutato di dire altro sull'identità dell’armatore, citando un «accordo di non divulgazione a tenuta stagna».

Kiev sotto assedio. I russi hanno preso una centrale nucleare

Mentre Kiev è cinta d’assedio e le bombe russe cadono su molte città dell’Ucraina, l’offensiva avanza anche sul terreno: le forze di Mosca hanno occupato le zone periferiche di Mariupol, nella parte sudorientale del Paese, ma soprattutto l’esercito russo segna un importante risultato sia sul piano pratico, sia su quello simbolico, ovvero la presa della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Si tratta della centrale più grande d’Europa. Si trova lungo il fiume Dnepr, non distante da Dnipro, la terza città più popolosa del Paese. La questione energetica diventa così sempre più centrale nella gestione del conflitto.

"Bombardano i corridoi umanitari"

Mentre il convoglio dei carri armati russi si trova ormai alle porte della periferia di Kiev, dove la paura di un attacco via terra è sempre più grande, l’esercito russo sta continuando ad attaccare - a quanto riferiscono i governatori delle regioni di Kiev e di Dontesk - anche nelle aree in cui l’Ucraina sta cercando di evacuare le persone e portare loro aiuto attraverso i corridoi. Nelle aree dove si muovono i convogli umanitari si segnalano bombardamenti costanti.