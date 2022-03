Farnesina, aereo Zennaro atterrato a Fiumicino

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - L'aereo su cui viaggia Marco Zennaro, l'imprenditore veneziano rimasto quasi un anno in detenzione in Sudan, è atterrato all'aeroporto di Fiumicino. Lo rende noto la Farnesina. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in missione in queste ore nella Repubblica del Congo, ha sentito telefonicamente Zennaro, a quanto si apprende. Insieme al connazionale appena atterrato c'è anche il direttore generale per gli italiani all'estero della Farnesina Luigi Vignali, recatosi in questi giorni in Sudan. (ANSA).