Kenya: presidente appoggia rivale per le elezioni di agosto

(ANSA) - NAIROBI, 12 MAR - ll presidente del keniano Uhuru Kenyatta ha annunciato ufficialmente che sosterrà il suo ex rivale Raila Odinga nelle le elezioni presidenziali del prossimo agosto. "Abbiamo scelto Raila Odinga come quinto presidente del Kenya", ha detto il presidente Kenyatta a diverse migliaia di suoi sostenitori riuniti a Nairobi. Il sostegno di Kenyatta a Odinga suggella l'unione di due delle grandi dinastie politiche che storicamente si sono battute alle urne per governare il Kenya. Nel 2018 Kenyatta e Odinga avevano già stupito il Paese stringendosi la mano e dichiarando una tregua dopo le violenze post-elettorali del 2017 che avevano fatto decine di morti. Nel 2007-2008, un'altra ondata di violenze post-elettorali aveva già causato più di 1.100 morti. (ANSA).