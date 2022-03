Legge anti-gay in Florida, Disney sospende le donazioni alla politica

Dopo settimane di polemiche interne per l’assenza di una reazione forte dell’azienda contro la controversa legge «Don't say gay» della Florida, la Disney ha sospeso tutte le donazioni politiche nello stato. Lo ha annunciato l’amministratore delegato Bob Chapek.

Chapek ha fatto mea culpa con i dipendenti Lgbtq per aver trasmesso un messaggio a dir poco ambiguo sulla controversia. «E' chiaro che questo non è solo un problema di una legge in Florida, ma una nuova sfida ai diritti umani. Avrei dovuto essere un alleato più forte nella battaglia per la parità e vi ho deluso. Scusatemi».

La legge approvata dal parlamento statale della Florida proibisce alle autorità delle scuole elementari di affrontare temi Lgbtq in classe e dà luce verde ai genitori che volessero far causa contro presunte violazioni. Chapek aveva scelto di non prendere una posizione pubblica contro le nuove norme spiegando che «si ha molto maggiore impatto attraverso i contenuti che produciamo» ma, in una lettera aperta pubblicata sui media, dipendenti gay degli studi avevano denunciato censure «corporate» ogni volta che in un nuovo cartone o film erano inserite scene di affetto omosex.