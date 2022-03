Ordigno esplode a Palermo, ferite due avvocatesse

Sono due avvocatesse palermitane di 32 anni le persone rimaste ferite nell’esplosione dell’ordigno rudimentale in via Mazzini, a Palermo. Chi le ha sentite, racconta che le due donne stanno bene: solo tanta paura per quanto accaduto intorno alla mezzanotte.

Le due amiche avevano trascorso la serata in un locale e stavano tornando a casa, quando un ordigno è esploso dentro un bidone dei rifiuti che è andato in pezzi. La polizia sta passando al setaccio le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.