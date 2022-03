Covid: Cina, lockdown per i 17 milioni residenti Shenzhen

(ANSA) - PECHINO, 13 MAR - La Cina ha ordinato il lockdown per tutti i 17 milioni di residenti a Shenzhen a causa dell'impennata dei casi di Covid. Lo ha annunciato il governo di Pechino. La città, sede di giganti della tecnologia come Huawei e Tencent tanto da essere chiamata la 'Silicon Valley cinese', ha chiesto ai residenti di rimanere a casa dopo il picco di contagi dovuti alla variante Omicron. Già la scorsa settimana, il governo aveva deciso la chiusura di locali non essenziali e vietato i pasti nei ristoranti. (ANSA).