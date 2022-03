Covid, Letizia Moratti torna negativa

(ANSA) - MILANO, 13 MAR - "Dopo una settimana di quarantena e di lavoro da casa, da domani rientro in assessorato. Ringrazio tutti per gli auguri e gli incoraggiamenti ricevuti in questi giorni e ringrazio il vaccino che mi ha protetto evitando lo sviluppo grave della malattia". Lo scrive sui suoi profili social la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, annunciando la sua negatività al Covid. (ANSA).