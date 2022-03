Incendio in centro a Milano: morto Tomaso Bracco

(ANSA) - MILANO, 13 MAR - E' deceduto Tomaso Bracco, l'uomo che era ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Niguarda da venerdì 11 dopo che era rimasto coinvolto nell'incendio, divampato al mattino, del suo appartamento in via della Spiga a Milano. Cinquantunenne, ex gallerista, Bracco era nipote di Diana Bracco, la presidente e ad del gruppo farmaceutico Bracco. Tomaso era membro del consiglio di indirizzo della Fondazione Bracco Era stato trovato in arresto cardiaco con gravi ustioni e intossicazione nella sua stanza da letto e le sue condizioni erano state da subito giudicate gravi. (ANSA).